El presidente de la empresa demoscópica GAD3, Narciso Michavila, ha asegurado en Las mañanas de RNE que Andalucía es la “tierra de las sorpresas electorales”, ya que los resultados de las 3 últimas citas electorales fueron sorprendentes. Michavila explica que el motivo es que no hay una única elección, sino ocho elecciones diferentes y ejemplifica lo que ocurrió con Vox en las últimas elecciones: “En las encuestas dábamos a Vox 4 escaños, a cierre de urnas vimos que podía llegar a 10 y luego fueron 12”.

Por otro lado, uno de los elementos que puede causar más sorpresa es la participación. “Hasta las seis de la tarde no sabremos de verdad los niveles de participación, aunque estamos trabajando con un nivel que crezca 4 puntos respecto a las elecciones anteriores, ya que el voto por correo se ha duplicado”, explica Michavila. Asegura que el elector andaluz es “muy sincero y respetuoso”, por lo que las grandes sorpresas no vendrán por modificación de voto, sino por los que decidirán no acudir a las urnas. Además, la ola de calor puede afectar: “El avance de la participación de mediodía va a subir mucho porque votarán antes de las horas de más calor, pero estimamos que la participación total podría ser de un 63%”.