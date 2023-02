22:02

Expectación política en Madrid. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, se reunió ayer con el alcalde de Madrid para hablar de su futuro político. Todo tras varias jornadas en las que Villacís no descartaba integrarse en las listas del PP en Madrid. En Las Mañanas de RNE, Almeida ha expresado tras la reunión que “fue una conversación privada y no voy a dar pie a más hipótesis. Yo ya dije lo que tenía que decir" y añade que lo que tiene que hacer ahora “es seguir trabajando con ella en un Gobierno que ha funcionado en una situación muy complicada." Sobre la estabilidad en los partidos, asegura que Vox no le ha revelado como un “aliado fiable y previsible desde el punto de vista de la estabilidad del Ayuntamiento de Madrid." En relación con la subida del SMI, ha confesado que "con 1080€ es complicado poder llegar a todo en Madrid. Por eso en mi partido hemos dicho que estamos de acuerdo con la subida del SMI, pero encuadrado en una política más amplia."