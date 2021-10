05:38

Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, dice que la noche ha sido dura y que, sobre todo, la preocupación está puesta en los daños que hay en las viviendas. Unas 20 en su zona, aunque aún es pronto para tener un buen censo. Son en su mayoría primeras residencias de gente que, dice el alcalde, lleva toda la vida trabajando para tener su casa. “La mitad de la zona por la que va a pasar la lava son plataneras” dice Rodríguez, que añade que no se puede hacer mucho: “No podemos hacer nada más que tratar de que la gente no se acerque demasiado y hacer un seguimiento para que no haya daños mayores”. Hay incertidumbre por saber cuánto tiempo el volcán sigue en erupción y por dónde pasarán las coladas de lava.