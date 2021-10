12:27

Ignacio Álvaro, ex trabajador de la AECID, ha dicho en Las mañanas de RNE que 36 familias de colaboradores de la agencia han logrado llegar a España, pero quedan 170. "Seguimos confiando en la palabra del Gobierno. El ministro se ha comprometido a no abandonar a los que colaboraron con España. Se habla de reabrir el aeropuerto, de montar corredores humanitarios a los países fronterizos. No hay nada concreto y no tenemos información específica al respecto", explica. Mientras, ayudan con la identificación de las personas, que ha sido complicada a veces. "Muchos no tienen pasaporte". Su situación es dramática. "Con el anuncio de España, vendieron sus propiedades y fueron a Kabul con lo mínimo. Después no pudieron salir. Muchos están señalados, sobre todo los de minorías étnicas. Se les empieza a acabar el dinero, no tienen posibilidad de volver a su casa, buscan refugio con familiares, otros tienen que volver Herat. La situación es muy terrible", lamenta.

Pilar Bernal, vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, mantiene la esperanza apoyando a las compañeras periodistas. "Muchas nos escriben a diario. Tenían salvoconductos para subir a los aviones y no lo logaron", cuenta. "Somos ese hilo indestructible entre ellas y la invisibilidad a la que quiere someterles este régimen terrible de los talibanes". Están intentando proteger a quienes nos han informado durante tantos años de guerra. "Eran quienes salían a grabar a las calles, quienes sacaban los micrófonos, quienes se exponían. Ahora la situación es difícil pero antes también lo era. Hace unos meses mataban a tres jóvenes periodistas de una televisión afgana. Llevan mucho tiempo exponiéndose, peleando la libertad cada día y les debemos eso. Es nuestra responsabilidad. Aunque no haya garantías hay un compromiso indestructible", concluye.