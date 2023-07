07:34

“Probablemente mañana nadie recuerde qué dijeron, pero sí cómo lo dijeron”, ha indicado en Las Mañanas de RNE Óscar Álvarez, presidente de la Asociación de comunicación Política (ACOP), sobre el cara a cara entre Feijóo y Sánchez y que, como considera Álvarez, no favoreció al presidente del Gobierno. Explica que el líder del PP “trató de desmontar a Sánchez y lo consiguió”, usando, dice, argumentos que el presidente no esperaba, y considera que el resultado de este encuentro no será otro que un refuerzo de la polarización.