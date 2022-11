55:27

De l’11 al 20 de novembre es celebrarà la 27a Setmana de la Ciència. S’organitzaran tot un munt d’activitats arreu de Catalunya per apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves. A l’edició d’enguany el fil conductor serà la innovació i el coneixement local com a motor de creixement, posant en valor els actius en innovació i ciència que hi ha arreu del país. A més es commemorarà els 100 anys dels naixements del primatòleg, Jordi Sabater i Pi i de la microbiòloga nord-americana, Esther Lederberg. La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que compta amb el suport de nombroses institucions i entitats en l’àmbit de la recerca i de la disseminació de la ciència i la tecnologia. Ens ho explica Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton.