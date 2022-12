55:57

El col·laborador de L'altra ràdio Antoni Sintas ens informa de La Xarxa+ i d'altres relacionats amb la comunicació local, com que el programa 'Pica Lletres'.

La Xarxa Audiovisual Local està enllestint el projecte La Xarxa+, una plataforma d’OTT (“over-the-top”) per portar a les “smart TV” i resta de dispositius digitals part de la programació d’un bon nombre de televisions i ràdios locals catalanes. La Xarxa+ (laxarxames.cat) iniciarà la seva singladura el proper mes de febrer. El col·laborador de L’altra ràdio Antoni Sintas ens informa d’aquest tema i d’altres relacionats amb la comunicació local, com que el programa “Pica Lletres’, un concurs produït per la Xarxa Audiovisual Local amb la col·laboració de les televisions i ràdios locals, ha rebut fa uns dies el premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català que concedeix el Zoom Festival.