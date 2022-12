BitsxlaMarató hackathon per la Marató de TV3

55:25

La 'BitsxlaMarató' està organitzada per la Facultat d¿Informàtica de Barcelona, Hackers@UPC, el BSC i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (Hospital del Mar).

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d'IThink UPC, presenten la hackathon solidària que es farà a Universitat Politècnica de Catalunya amb motiu de la Marató de TV3 dedicada enguany a les malalties cardiovasculars. BitsxlaMarató està organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), Hackers@UPC (organitzadors de HackUPC), el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (Hospital del Mar). Alumnat, professorat, i personal investigador dels àmbits de la salut i de la tecnologia treballaran en equip durant 3 dies seguits per buscar i desenvolupar solucions per fer front a tots els reptes que ens planteja la salut cardiovascular, la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants.