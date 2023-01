55:58

El robot consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris gràcies a raigs ultraviolats C que s'està provant a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors explica la feina que fa el robot sanitari ASSUM (“Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine”) i com està construït. Consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris mitjançant raigs ultraviolats C de forma autònoma. S’està provant a l’Hospital Clínic de Barcelona. (Foto: Hospital Clínic, Joan Lesan).