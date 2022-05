05:29

Salgo de Bahir Dar en dirección Debra Markos, la carretera también es buena en este tramo pero de nuevo comienza a llover. Lo hace de forma torrencial, Addis Abeba está a solo trescientos kilómetros.

Tengo que repostar pero me encuentro con la desagradable sorpresa de que en ninguna gasolinera sirven gasolina, solo diesel.

Por otro lado, es imposible que en una ciudad grande como esta no haya gasolina para coches y tuc tuc, cuando estos pequeños vehículos zumban continuamente alrededor. De algún sitio sacan la gasolina, insisto. Entonces el encargado se acerca y me pregunta en un susurro cuánto necesito.