La reserva de la fonosfera

Finiquitamos (casi) el verano con algunas sesiones en modo arroyo y sin interrupciones, en las que revisitaremos algunas de las sendas que los escapistas más avezados (quizás tú) nos han ido descubriendo cada vez que hemos jugado al #escondite…

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Escape - Richard Buckner - Our Blood

Sleeper - Amos Roddy - Citizen Sleeper (Original Soundtrack)

Shapeshifting - Dali Muru & The Polyphonic Swarm - Dali Muru & The Polyphonic Swarm

Waloyo Yamoni (Vencemos al viento) (feat. Soweto Gospel Choir) - Christopher Tin - The Drop That Contained the Sea

Attaboy (Live) - Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer, Chris Thile - The Goat Rodeo Sessions

Paradise ver.3 - Swing Slow - Swing Slow (2021 Mix)

Voz Emplumada del Monte - Biomigrant & El Monte Adentro - Voz Emplumada EP

Psalm 23 - MIQEDEM - Psalm 23. Live in Studio (Single)

Es Bosc - Lucient - Sa Casa des Carbó

Dragonfly w Saib - ØDYSSEE, Saib - Dragonfly (single)