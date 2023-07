01:01:05

Esta vez, se me ha ocurrido que podríamos seguir el camino que hacen los peregrinos que atraviesan este no-lugar. Tardarán más o menos un mes hacer esta ruta hasta su destino, pero nosotros la haremos en una hora gracias al folk de vanguardia, la new age, la música espiritual, el reggae, la electrónica… y, bueno, lo que nos depare hoy el juego del #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

La canción peregrina - La baldosa flotante - Las Aristas del Precipicio

Earth prayer - Bill Douglas - Música para desaparecer dentro Vol2 Cd2

Psalm 23 - MIQEDEM - Psalm 23. Live in Studio (Single)

Éternity (Le Chant Du Pèlerin) - Alpha Blondy And The Solar System - Éternity

Pilgrimage of Lost Children - Lisa Gerrard & Pieter Bourke - Duality

Pilgrimage - OM - Pilgrimage

The Pilgrim’s Song - The Gloaming - The Gloaming (aka 2)

Pilgrimage - Ichiko Aoba - Windswept Adan

Campus Stella (Field Of Stars) - Pilgrimage - Pilgrimage