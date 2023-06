La reserva de la fonosfera

01:01:24

La travesía que nos aguarda va a poner a prueba nuestra empatía y nuestra resiliencia. A través de la música, ya sea clásica contemporánea, new age, música de raíz o dream pop, buscaremos el camino a la salvación. La propia y la de quienes nos rodean. Una labor trascendente que también nos dejará tiempo para jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Mil Pasos - Soha - D'Ici et d'Ailleurs

I Don't Know What I Can Save You From (Royksopp Remix) - Kings Of Convenience - Versus

Spring Breeze - Hiperson - Bildungsroman

The abandoned ones - Haythem Mahbouli - Last Man On Earth

A Prayer For Rescue (feat. Marta Kosiorek) - Payadora Tango Ensemble - Silent Tears

I Get You Save Yours Troubles - Andreas Vollenweider - LIVE@HOME. Mini-Concert 4

Te misea (A scream to save the planet) - Richard Bona - Reverence

Megalith (you're coming to save me again) - Merely - Sculpture