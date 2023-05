La reserva de la fonosfera

59:41

La travesía que tenemos por delante nos permitirá escapar juntos y con el alma en calma. Recorreremos en paz los paisajes que se nos presenten por los caminos de las músicas del mundo, la electrónica, la new age, los sonidos de vanguardia... Llegaremos así a lugares atípicos y sorprendentes en los que, sin duda, podremos jugar un ratillo al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Caminant - Roger Mas - Cançóns Tel·lúriques

Camino hacia el sol - Atlántida - Atlántida

Attaboy (Live) - Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer, Chris Thile - The Goat Rodeo Sessions

Pax im viam - Castora Herz, Trova Hermética - CODEX FUTURA vol. II

Outliers Trailer No. 1 - Deru - Outliers, Vol. I Iceland

Her Wild Ways - Jan Garbarek - Rites [Disc 1]

Seven League Boots - Zoe Keating - Into The Trees

Never ending road (Amhra, duit) (Live) - Loreena McKennitt - An ancient muse [Live at the Alhambra]

Hojas de Camino - Vuela Chiringa - Tonadí

Río y camino - Gómez - Silvestre