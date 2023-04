58:46

En esta travesía, trataremos de conseguir que nuestra alma se haga más liviana. Para ello recorreremos la electrónica, el pop, la folktrónica, las músicas del mundo más avanzadas y el ambient/new age. Sonidos exóticos y estimulantes entre los que, además, también podremos jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Addiction to escape - Mamba Beat - Paint me in black

Everybody's Got To Learn Sometime - The Korgis - Dumb Waiters

Shapons Vindaloo (feat. Väsen) - Snarky Puppy - Family Dinner Volume Two

Weightless - Marconi Union - Weightless

What's On The Inside (feat. City Of Dawn) - Marine Eyes - Chamomile

Panoramique - Gastón Arévalo - Terrain

The Passage (feat. Penelope Gkika) - Maroulita de Kol - Anatélo EP

We Are the Halluci Nation (feat. John Trudell & Northern Voice) - The Halluci Nation - The Halluci Nation

The Great Escape - Woodkid - The Golden Age