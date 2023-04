01:00:01

En la ruta que seguiremos confluyen senderos que han transitado multitudes, aunque no siempre por gusto. La electrónica, las músicas del mundo, la new age y el folk bien mixturado, nos convertirán en seres errantes, aunque seguro que encontramos algo de tiempo para poder jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Errare Humanum Est - Lucas Santtana - O Paraíso

Blue Solitaire - The Telling - Musica Para Desaparecer Dentro Vol.1 - Cd 2

Une Photographie A Deux Dimensions… - Pharoah Chromium - Jean Genet Quatre Heures À Chatila

Som Et Brennende Lys - Mahsa Vahdat & SKRUK - I Vinens Speil

Ya Mahla (Feat. Wael Alkak) - Acid Arab - (Trois)

Birds Fly By Flapping Their Wings - Biosphere - Dropsonde [Reissue with bonus album]

Volando - Payadora Tango Ensemble - Volando

Vagabond Song - Zsuzsánna - Banat Vagabond Songs

El Doll - Arnau Obiols - Mont cau