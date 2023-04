01:00:15

Durante esta travesía vamos a descubrir las bondades de esta primavera recién estrenada. Gracias a la música electrónica, el neo-folk, la new age, el pop o las composiciones de los nuevos clásicos los paisajes reverdecerán a nuestro paso y entre la paz y la belleza, aún tendremos tiempo para entretenernos jugando al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Primavera - Érika y los López - Un día como yo

Spring Waltz - Walton Ornato - Música para desaparecer dentro Vol1

Walking through morning dew - Shana Cleveland - Manzanita

Portal Through The Mind - Dean Evenson & Scott Huckabay - Healing Dreams

Tavasz Tavasz (Primavera, primavera) - Marta Sebestyen - Apocrypha

Otoño Primavera (Ground a.k.a Groun Remix) - Barrio Lindo - Albura Remixed

Primavera - Ludovico Einaudi - The Royal Albert Hall Concert- 2nd March 2010

Deep Green Waltz - Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer

The Land Of Perpetual Sleep - Tin Hat Trio - The Sad Machinery Of Spring

Bring Me Back - Spectre - Rustic dreams

Rustic Dreams Outro - Spectre - Rustic dreams