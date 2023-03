59:52

La ruta que tenemos por delante nos va a llevar a lugares de lo más silenciosos, pero siempre a través de la música. La electrónica, la new age, el spoken Word, el folk de vanguardia y la experimentación sonora irán dibujando paisajes desolados o frondosos por los que dejaremos vagar la mente y podremos jugar al #escondite

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Dyrd I Daudapogn (In The Silence) - Ásgeir - In the Silence 01 (Dyrd I Daudapogn)

El silencio no es el fin, Es el comienzo - Yonkis De La Poesía - El legado de una tragedia. Leopoldo María Panero

Don't call me now - TourJets - Don't call me now EP

No Quedan Apenas Silencios - Bosques De Mi Mente - … De Los Valles Y Las Montañas

Making Gardens Out of Silence (feat. Kyoko Inatome) - Brian Eno - Foreverandevernomore

Without a sound - Gretchen Parlato - The Lost And Found

Underrated silence - Ulrich Schnauss & Mark Peters - Underrated silence

Silent woods - Husky Rescue - Ghost is not real

The Tree Is Sleeping - Andrew Heath - Flux

El silencio de las cosas - Poesía Sonora de Alejandra Pizarnik (Alicia G. & VOCDAT)

Ausencia calma - Juan José Robles - Transiciones