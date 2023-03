01:00:04

Nuestra travesía se echa hoy monte arriba, como siempre gracias a la música. El paisaje se transformará ante nuestros oídos mientras suena la fusión, el neo-folk, el dub experimental, el spoken Word, la new age… un montón de ritmos y sonidos variopintos con los que disfrutaremos de nuestra evasión, reconduciremos los malos sentimientos y, cerca del Paraíso, podremos incluso jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Nos vamos al monte - Flaco Barral - UyyyUyUy!!

Stop and Listen - Peter Broderick - Blackberry

Shapeshifting - Dali Muru & The Polyphonic Swarm - Dali Muru & The Polyphonic Swarm

Escape Artist - Zoe Keating - Into The Trees

Ciumes - Mercedes Peon – SOS

The great escape - Patrick Watson - Close to Paradise

Distance - Ô Lake - Still

Aet on (Into the universe’s breath) - Alan Stivell - 1 Douar

Welcome to the Anthropocene - Roomful of Teeth, Glenn Kotche and Jeffrey Zeigler - The Colorado

Karma - Carlos Garo - Samsarak