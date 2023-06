59:54

Tenemos por delante una ruta sencilla, pues no tendremos más que seguir la corriente. Gracias a la música de instrumentistas virtuosos y a bandas y creadores de folk, electrónica, new age y alter ethno llegaremos al océano abierto partiendo de los cercanos bosques… Un buen paseo introspectivo en el que también tendremos tiempo para jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

El Caminante - El Twanguero - El Twanguero presents Pachuco

Forest Path - Deobrat Mishra & David Michael - Himalayan Crossroad

Sandcastles in the tied - Silvia Sola & The Drunkenbirds - Sandcastles In The Tide

Intromersión - Oksana Linde - Aquatic and Other Worlds

Tragamar - Nils Petter Molvær - Solid ether

Deep Ocean - María Parra - Visión

Barefoot beauty - Joe Zawinul - Faces & Places

Pokrai reka - Oranitza - Alter Ethno

Where Is My Mind (feat. Emily Browning) (Pixies) - Yoav - Sucker Punch OST