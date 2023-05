La libélula

30:49

Resulta que #LaLiBéLuLa de Radio 3 escondía en su corazoncito una singular vocación docente. Conocíamos el interés que a veces, en su totémico papel de médium, tiene en mostrarnos el mundo espiritual. Lo que no podíamos imaginar es su voraz deseo de enseñar a #VolarSinMotor a los bichos sin alas del entorno. Es por eso que esta #mediahoradeevasión aparecerán por aquí escarabajos, serpientes y otros reptiles con quienes, en "persona" o en esencia, votaremos a rastras como los niños que juegan a nadar sobre el terrazo. Lo haremos gracias a algunos textos de Delmira Agustini, Andrus Kivirähk y Rafael Falcón que sonarán en las pujantes voces de este mismo poeta, Carola Alba, Juan Megías en modo voyeur y Juan Suárez. En esta extraña ocasión, #DjπTito pinchará canciones y composiciones de El Intruso, The Milk Carton Kids, mewithoutYou y Lisa Germano.

Estos son los temas que sonarán:

Crawling - El Intruso - Viernes

Snake Eyes - The Milk Carton Kids - Promised Land OST

The King Beetle On A Coconut Estate - mewithoutYou - It's All Crazy, It's All False, It's All A Dream, It's Alright

Reptile - Lisa Germano - Slide