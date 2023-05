31:40

Esta próxima #mediahoradeevasión, pues viene motivada por una de las capturas accidentales de #LaLiBéLuLa de Radio 3: dos discos de Hako Yamasaki, una artista japonesa que comenzó su carrera como cantautora en los años 70 y que desarrolló un estilo muy personal alejándose de la tradición musical nipona, Hako Yamasaki practicó el folk-pop, el rock alternativo y la psicodelia. Y todo desde una perspectiva feminista que rompía con los estereotipos. Hako Yamasaki compuso canciones que rezuman nostalgia y dolor cuyo objetivo era inspirar fuerza y superar los momentos difíciles. Aprovechando que el sello WRWTFWW Records (We Release Whatever The F* We Want Records) ha publicado sus dos primeros discos, Tobimasu y Tsunawatari (es decir “Volar” y “Caminar sobre la cuerda floja” respectivamente) hoy hemos pergeñado un #VueloSinMotor en el que engarzaremos textos de Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata y Haruki Murakami que escucharéis en las pujantes voces de Juan Suárez. De entre todas las canciones de Hako Yamasaki, #DjπTito ha elegido cuatro bien suaves y dramáticas: Taketombo, Herupumi, Tobimasu y Sayonara No kane.

Estos son los temas que van a sonar:

Taketombo (Libélula de bambú) - Hako Yamasaki - Tobimasu

Herupumi (Ayúdame) - Hako Yamasaki - Tsunawatari

Tobimasu (Volar) - Hako Yamasaki - Tobimasu

Sayonara No Kane (Campanas de despedida) - Hako Yamasaki - Tobimasu