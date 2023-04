30:11

Como animal totémico de esta #HermandadDeSoñadores, #LaLiBéLuLa de Radio 3 no deja de pergeñar excusas para llevarnos siempre un poco más allá de la línea del horizonte. Del horizonte humano, al menos. Pretende hacernos trascender sea como sea, aunque para ello tenga que llevarnos a los lugares más insospechados, que van desde otras dimensiones hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy tocan, pues, Ultraviajes. Para conseguir su objetivo, #LaLiBéLuLa ha preparado una trayectoria que conecta dimensiones desconocidas y casi sobrenaturales. Lo hará a través de textos de H.P. Lovecraft, Osama Alomar y David Roas que juegan con lo terrible y lo sensible para no dejarnos indiferentes. En breve los haremos llegar a vuestros oídos, éter mediante, en las pujantes voces de Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito ilustrará nuestro #VueloSinMotor con canciones y composiciones de Aleksandar Dimitrijevic, Piazer & Neurosynthesis, The Brian Green Band, Ben Sidran y Fleetwood Mac.

Estos son los temas que sonarán:

Interdimensional - Aleksandar Dimitrijevic – Decade

Travel To Another Dimension - Piazer & Neurosynthesis - VVAA Mind Puzzle (Compiled by Psycode)

Viaje Al Interior - The Brian Green Band - Soy

Rich interior life - Ben Sidran - Don't cry for no hipster

Landslide - Fleetwood Mac - Fleetwood Mac