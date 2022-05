30:50

#LaLiBéLuLaR3 de radio 3 se pregunta adónde vamos cuando salimos de aquí. ¿Qué hacemos con nuestras vidas lejos de este no-lugar privilegiado? ¿cómo sobrevivimos a las dentelladas del voraz Páramo Hertziano? Ella, aun disfrutando de una vida cuasi eterna, no sabe que nosotros ya fuimos expulsados una vez del Paraíso… y que, desde entonces, tratamos de sobreponernos contra viento y marea. Por suerte, para que se haga una idea de esto, contamos con el último libro de la escritora bonaerense Clara Obligado que ha publicado la editorial Páginas de Espuma. Se trata de un texto híbrido entre pensamiento y literatura, ensayo y memorias en el cuál la autora recorre la historia, la vida y el entorno natural poniendo en valor, como su título indica, «Todo lo que crece». Ahora os acercaremos algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Para acompañar tan intenso revoloteo, #DjπTito ha programado canciones de Mariano Fugillo, Tortoise, Anna Calvi, Tulsa con Ricardo Lezón, Ruiseñora y The Soft Hills.

Estos son los temas que van a sonar:

Natural - Mariano Fugillo - Natural

Eden - Anna Calvi – Hunter

Bosque (feat. Ricardo Lezón) - Tulsa - La Calma Chicha

Los Bosques (Pantaruja) - Ruiseñora - La Jara

Return to Eden - The Soft Hills - The bird is coming down to earth