30:46

Últimamente a #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 le ha dado por que sus revoloteos se dejen arrastrar por las más diversas melodías. No sé si esto se debe al verano y las vacaciones que están por venir o a que el calor la obliga a aprovechar las vibrantes novedades musicales para alcanzar altura e impulsar su aleteo… No lo sé, y quizás no importe siempre que, como hoy, eso nos lleve a lugares tan interesantes como un laberinto. Quizás a muchos un laberinto os parezca una nadería, pero hoy partiremos de uno muy especial con el que Manolo García adelanta los sonidos de su nuevo doble disco. El single se titula ‘Laberinto de Sueños (En las Geometrías del Rayo)’ y desde allí hilaremos textos y poemas enrevesados de Francisco Brines, Umberto Eco y Enrique Vila-Matas que os haremos llegar en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito sumará a esta #mediahoradeevasión canciones de Alicia Alemán, DYSO y Elhombreviento (en esta ocasión por separado) y Gigante.

Estos son los temas que van a sonar:

Manolo Garcia - Laberinto de Sueños (En las Geometrías del Rayo) - Single

Laberinto - Alicia Alemán - Cuidar de mí

Laberintro - DYSO - Inquientud

El laberinto del tiempo - Elhombreviento - El conductor y la pasajera (Single)

En el Laberinto - Gigante - Momento de Tangencia EP