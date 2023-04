33:02

Amante como es de los viajes a lugares exóticos y de los encuentros con personas variopintas, #LaLiBéLuLa de Radio está más contenta que unas pascuas, pues recibe una vez más en este refugio la visita de nuestro Técnico de Sonido y naturalista de referencia: Carlos de Hita. Por si no lo sabéis, en su compañía estamos desarrollando una serie a raíz de su último y muy recomendable libro: Sonidos del Mundo. Bajo ese título publicado por la editorial Anaya Touring, un volumen diseñado para "viajar de oídas" que incluye códigos QR que permiten escuchar las grabaciones de campo y narraciones de nuestro protagonista, ya nos hemos pegado una primera #mediahoradeevasión, y hoy vamos con la segunda, que nos llevará al fascinante continente africano. En breve podréis escucharle de viva voz y además os acercaremos un fragmento del libro en las pujantes voces de Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito ilustrará nuestro #VueloSinMotor con piezas ambientales y un par de canciones de Meshell Ndegeocello, Abraham Cupeiro, Mulatu Astatke, Chequerboard, Tinariwen y Nneka.

Estos son los temas que sonarán:

African Diamond - Meshell Ndegeocello – ReCreation

Nak Ezzaragh Tinariwen - Tinariwen - Tassili CD 2

From Africa 2 U - Nneka - No longer at ease