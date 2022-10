31:36

Además de ser el animal totémico de esta tribu, #LaLiBéLuLa de Radio 3 es nuestra mascota en las ondas. Para algunos de nosotros forma parte de nuestra vida y, como cualquier animal de compañía, nos da satisfacciones, sorpresas… y algún que otro susto. Quienes habitamos este refugio no queremos ni pensar en el día en que nos abandone… pero sabemos que hemos de estar preparados pues, antes o después, sucederá. Por eso mismo hemos decidido dedicar esta #mediahoradeevasión a un pequeño librito publicado por la editorial Periférica. Una golosina tan delicada como conmovedora titulada «Sobre la muerte de un perro» que escribiera el filósofo Jean Grenier. Desde Periférica, su editora Paca Flores nos presentará este volumen «entrecortado y jadeante como los latidos del corazón», del cual os haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, emocionado por los recuerdos, ilustrará nuestro #VueloSinMotor con canciones y composiciones de The Dirty Dozen Brass Band, Owen Pallett, Honky Tonky Sánchez, Slow Club y Elhombreviento.

Estos son los temas que van a sonar:

Dead dog in the street - The Dirty Dozen Brass Band - Buck jump

Keep The Dog Quiet - Owen Pallett – Heartland

Perros de lluvia - Honky Honky Sanchez - Esta tierra hostil

The dog - Slow Club - Paradise

El perro - Elhombreviento - Del amor y otras historias