30:43

Se nota que, por más que hagamos de ella nuestro animal totémico, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 es una bestia salvaje. Basta que hayamos pasado unos días lejos de este refugio a orillas de la charca, para que al regresar nos encontramos el entorno hecho una selva. Un hermoso bosque plagado de rastrojos, invadido de retoños y restos de tala. Una fronda impracticable que nos aísla de la no tan lejana ciudad.

En fin, como también nos pone el aparente caos de la naturaleza, disfrutaremos de un buen revoloteo por la zona. Disfrutaremos con gusto de esta #mediahoradeevasión que nos llevará desde las lindes de la espesura hasta el otro lado del globo y del ensueño; de la superficie de la charca a sus profundidades. Y todo gracias a los textos de Ryszard Kapuscinski, Gerald Durrell, Dante Alleghieri, Ajo y Menchu Gutiérrez que escucharéis en las pujantes voces de Juan Suárez. Respecto a la música de los montajes y la que programa #DJPitito, sonarán canciones y composiciones de bandas o artistas como Guns 'N' Roses vía Kahimi Karie y Port of Notes, Sebastián Astorga, Martin Denny, The Antogonist, The Album Leaf, Kevin Kern, Marina Sorín, Mark Knopfler con Evelyn Glennie y Mäbu.

Estos son los temas que van a sonar:

Welcome to the jungle (Guns 'N' Roses) - Port of notes - Kahimi Karie presents Cruel crystallization

Noche en selva de Palenque - Sebastián Astorga - México, 13 Estudios Sonoros

Jungle Madness - Martin Denny - Ultra-Lounge, Vol. 1. Mondo Exotica

La selva selvaggia (Dante Alleghieri) - The Antogonist - The poets

Over the Pond - The Album Leaf - In a Safe Place

The Glistening Pond - Kevin Kern - Endless Blue Sky

En una Laguna (Ajo) - Marina Sorín

Dream of the Bison - Mark Knopfler & Evelyn Glennie - Altamira OST

Domadora de Caracoles - Mäbu - Detrás de las Luces