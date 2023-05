32:07

Sucede que aquí, en pleno corazón del desolado Páramo Hertziano, #LaLiBéLuLa de Radio 3 se siente a veces un poco aislada. Quizás está un poco harta de ver siempre a los mismos: los integrantes de la dotación de este puesto avanzado de la imaginación. Por eso, cuando se anuncia visita, se pone como loca. Máxime si quien viene es una poeta que busca, no estrechar lazos, sino presentar un NUDO que la una a esta #HermandadDeSoñadores. Os hablo de Carmen Berasategui, a quien algunos ya conoceréis porque pasó por el Metaverso de Radio3 extra. Carmen dirige NUDO, el Festival de Poesía Desatada de Barcelona “que celebra los vínculos insospechados entre los seres y las cosas, entre las ideas y las formas”. Hoy contaremos con su presencia en esencia y la escucharemos desgranar el programa de este evento por el que, desde el próximo domingo, pasarán poetas como Rosa Berbel, Leire Bilbao, Javier Vicedo, David Castillo… o el mismísimo Rimbaud. Para esta #mediahoradeevasión, entre Juan Suárez y #DjπTito han programado canciones de Jotaika Bops, Brudini, Pía Sommer y Diosque.

Estos son los temas que sonarán:

Nudo - Jotaika Bops - Nudo (single)

Female Rimbaud - Brudini - From Darkness, Light

Where is the Lemy´s - Pía Sommer -

Nudos - Diosque - Llanero