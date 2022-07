32:45

#VolarSinMotor desde lo más cercano y particular a lo universal. Ese es uno de los vicios secretos de #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3. Tomar impulso en alguno de los libros o discos que atesoramos en la biblioteca y llegar tan lejos como la imaginación pueda. Y siempre con la mirada multifacetada alerta, dispuesta a capturar los nutrientes con los que su libre mente pueda surcar el espectro hertziano. Eso es precisamente lo que haremos sobre su lomo esta velada. Descubrir rincones del universo en la intimidad de un artista como Antonio Vega, el secreto cósmico de la mano de un bebé y un infinito invertido, para empezar, en sus colores. Lo conseguiremos gracias a algunos textos de Bruno Galindo, Javier Puche y Ufópolis y en las pujantes voces de Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito ha programado canciones y composiciones de bandas y artistas como Luis Eduardo Aute, el citado Antonio Vega, Willie B Planas, Pablo Guerrero y The Chemical Brothers.

Estos son los temas que van a sonar:

El Universo - Luis Eduardo Aute - Auterretratos

Lucha de Gigantes - Antonio Vega - Antes de Haber Nacido

Parts of the universe - Willie B Planas - The great divide

Si el Universo en tus manos - Pablo Guerrero - Lobos sin dueño

The Universe Sent Me - The Chemical Brothers - No Geography