33:35

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 no sabe que es un bicho etéreo que vive en el espectro hertziano, ni que su existencia depende en gran medida de vuestra presencia en esencia a ese otro lado de la onda. Lo de la voluntad y los deseos es algo que no se planteaba, al menos hasta hoy, pero durante la próxima #mediahoradeevasión la acompañaremos por el imperfecto universo de los anhelos pendientes. La verdad es que su #VueloSinMotor ha sido impulsado por uno de los cortes del nuevo EP ‘El perdedor ético’ de Novel. Se titula ‘Quisiera’ y, a partir de él, #LaLiBéLuLaR3 ha pergeñado un revoloteo que os acercará textos y poemas rebosantes de ansias, antojos o aspiraciones de Felipe Ortega-Regalado, Mirna Raquel Yescas Morales y Álvaro Cunqueiro. Los podréis escuchar en breve en las voces de Carmen Socías, Jose Manuel Sebastián y Juan Suárez. Partiendo del citado tema de Novel, #DjπTito ha programado otro puñado de canciones de Javier Corcobado, Inner Voices con Morgan Ames y un cover “cocacolesco” a cargo de No Way Sis.

Estos son los temas que van a sonar:

Quisiera - Novel - El perdedor ético EP

No quisiera - Javier Corcobado - Editor de sueños

(I'd Like to Be) Baby to You (Feat. Morgan Ames) - Inner Voices - Valentine

I'd Like To Teach The World To Sing - No Way Sis - I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony) (Single)