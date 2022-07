30:16

Para liberarnos de los calores del estío, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 suma a sus habituales roles el de socorrista de las mentes sofocadas. Para eso, y ya que no puede proveer a cada integrante de esta #HermandadDeLectores de una sombrilla, le ha parecido conveniente llevaros al asombro a través de un buen libro, o al menos de las primeras páginas de uno cuyo título nos traslada a la noche y al invierno. Su autor: Italo Calvino. El volumen en cuestión, publicado por Siruela, se titula «Si una noche de invierno un viajero», y en sus páginas el escritor juega a inventarse «el inicio de diez novelas de autores imaginarios». Lo que sucede es que al final le sale una obra sobre el placer de leer novelas en la que «el protagonista es el lector, que empieza diez veces a leer un libro que […] no consigue acabar». Por eso hoy nos os acercaremos sólo el inicio - un mini ensayo sobre el hecho de leer- en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito convertirá el volumen en un libro ilustrado pinchando canciones y composiciones de Monedita de Oro, Late Night Alumni, The Books, Dear Reader y Maximo Park.

Estos son los temas que van a sonar:

No Me Molesten Porque Estoy Leyendo - Monedita de Oro - No Me Molesten Porque Estoy Leyendo

Light Reading - Late Night Alumni - Of Birds, Bees, Butterflies, Etc.

Read, Eat, Sleep - The Books - Thought for Food

I Know You Can Hear It - Dear Reader - Day Fever

Books From Boxes - Maximo Park - Our Earthly Pleasures