30:02

#LaLiBéLuLa de Radio 3 ejerce hoy de animal totémico de esta #HermandadDeSoñadores. Tiene la intención de restaurar el ánimo maltrecho de la dotación de este puesto avanzado en pleno corazón del desolado Páramo Hertziano. Se ha propuesto apaciguar nuestros espíritus, recuperar la autoconfianza del equipo, mejorar su autoestima y, finalmente, empoderarnos. Para ello propiciará una vuelta a los orígenes. En su magín, todo pasa por que reencontremos la inocencia perdida, por que volvamos a ver el mundo con los ojos de la infancia, que regresemos a aquellos tiempos incluso hasta ponernos el disfraz del poli que persigue al caco. Para conseguirlo, ha reunido versos y textos de William Blake, Álvaro Macías Rondán, Asier Susaeta y Carlos Faraco. En breve los haremos llegar a vuestros oídos en las voces del propio Faraco, Sara Vítores, Juan Megías y Juan Suárez. Para ilustrar esta #mediahoradeevasión, #DjπTito ha escogido canciones y composiciones de The Antogonist, Enigma, Maya Luna with Entheo y Tom Waits.

Estos son los temas que van a sonar:

Eternity in an hour (William Blake) - The Antogonist - The poets

Return To Innocence - Enigma - The Cross of Changes

The Vow of Innocence - Maya Luna with Entheo - Holy Grail. Her Resurrection

Innocent when you dream (78) - Tom Waits - Franks Wild Years