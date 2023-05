31:27

Os confieso que a #LaLiBéLuLa de Radio 3, mascota y animal totémico de esta tribu etérea, las Redes Sociales y el entorno digital o virtual la agobian bastante… Pudiera parecer paradójico en un ser etéreo que se mueve con soltura entre imaginaciones y ensoñaciones, pero es que su propia naturaleza la acerca a los "conspiracionistas" y a los "casandros". Quizás por eso nos ha pedido que sobrevolemos hoy un ensayo titulado «Infocracia». Se trata de un ensayo publicado por la editorial Taurus del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul-Han. En sus páginas, el pensador reflexiona sobre “La digitalización y la crisis de la democracia”. El tsunami de datos ha desplegado fuerzas destructivas y deformantes que han provocado un cambio estructural de la esfera pública en el mundo digital y esto afecta a nuestra dominación y a las decisiones que tomamos. En breve os acercaremos algunos fragmentos de su obra en las pujantes voces de Juan Suárez. Para ilustrar sus pensamientos #DjπTito ha escogido canciones electrizantes de TV People, Ska-P, Digital Underground con Luniz y Massive Attack con Mos Def.

Estos son los temas que sonarán:

Central Control - TV People - The turntable thief

Bajo Vigilancia - Ska-P - 99%

We Got More (feat. Luniz) - Digital Underground - Glooty-Us-Maximus/ We Got More (single)

I Against I - Massive Attack And Mos Def - I Against I (single)