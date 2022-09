32:49



#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 es un insecto voraz, un depredador que, además de todo tipo de bichos, se nutre de melodías y, en gran medida, de papel. Podríamos decir que éste es su guarnición preferida. Incluso que tiene un enganche llamativo por el material. No sé si será por el saborcillo de la tinta, por el olor acre de las páginas de los libros o por la sensación de comer eternidad… el caso es que en la biblioteca tenemos todos los volúmenes roídos. Quizás por eso ha decidido que hoy sobrevolemos un exitoso ensayo titulado “El infinito en un junco” publicado por la editorial Siruela. En él, su autora Irene Vallejo parte de «la invención de los libros en el mundo antiguo» para llevarnos de viaje por la historia, los lugares y la humanidad en su conjunto. Del papiro al e-book, de nuestros orígenes a la actualidad, hoy os acercaremos algunos fragmentos de este volumen en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, en su papel de ilustrador musical, pinchará canciones y composiciones de Manolo García, Andreas Vollenweider, Sons Of Kemet y Lali Puna.

Estos son los temas que van a sonar:

Un alma de papel (versión acústica) - Manolo García - Los días intactos

Paper Walls - Andreas Vollenweider - Vox

The Book of Disquiet - Sons Of Kemet - Burn

Faking The Books - Lali Puna - Faking The Books