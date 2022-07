30:14

Como guía onírica de esta #HermandadDeLectores, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 se toma muy en serio la localización de espacios en los que podamos practicar libremente el escapismo a través de la #Lectura (de oído). Sabe que hay muchos mundos, pero que están en este. Algunos evidentes, otros sugeridos, muchos soñados. De otros, como el que hoy recorreremos sobre su lomo, “sólo queda la interrogación”. Eso es al menos lo que - según la editorial Páginas de Espuma - sucede donde una vez «Hubo un jardín» y ese es precisamente el título del último libro de cuentos en el que la escritora y poeta argentina Valeria Correa Fiz explora «diferentes momentos de la vida de sus personajes en los que la naturaleza (la propia o la exterior) se desborda». En breve os haremos llegar algunos fragmentos suculentos en las voces de Berta Tapia, Irene Rivas, Carolina Alba Castro, Adriana Jordán y Juan Suárez. En plan jardinero musical, #DjπTito ha escogido un florido ramillete de canciones de Tino van der Sman, Still On the Hill, Love Of Lesbian y Le Voyeur.

Estos son los temas que van a sonar:

Jardín antiguo (feat. Rocío Márquez) - Tino van der Sman - Curioso Impertinente

Ghost of the Crescent Hotel - Still On the Hill - Ozark (A Celebration In Song)

La mirada de la gente que conspira - Love of Lesbian - 1999

Jardín de las Delicias - Le Voyeur - Popnografía