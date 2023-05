30:29

Esta velada #LaLiBéLuLa de Radio 3 está muy ilusionada, pues su revoloteo va a girar en torno a la vida de sus compadres los abejorros. No es que sean sus mejores amigos, pero como no compiten en el medio natural se lleva más o menos bien con ellos. Tanto, que ha pensado que no nos vendría mal conocer un poco sus vidas y, sobre todo, la de uno de sus grandes defensores: el conservacionista británico Dave Goulson. Goulson, que se obsesionó con la vida silvestre cuando crecía en la región rural de Shropshire, ha llegado a apasionarse por las abejas hasta el punto de reintroducir en el Reino Unido el abejorro de pelo corto que, extinguido allí, sigue existiendo en las zonas silvestres de Nueva Zelanda. Por suerte para nosotros la editorial Capitán Swing nos ha hecho llegar su libro: Una historia con aguijón del cuál os haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Para ilustrar esta #mediahoradeevasión, #DjπTito se ha picado y ha escogido canciones y composiciones de Kasabian, ABBA, Juan Cato Calvi y Rimski-Kórsakov vía Manowar y Le Funk.

Estos son los temas que sonarán:

Bumblebeee - Kasabian - 48.13

Bumblebee - ABBA - Voyage

Abejorro - Juan Cato Calvi - Gaucho de la Pampa (Bass Clarinet Live Concert)

Sting of the Bumblebee (Rimski-Kórsakov) - Manowar - Kings of Metal

El Vuelo Del Abejorro (Rimski-Kórsakov) - Le Funk - Oh La La (Petite Jazz Band)