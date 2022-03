30:25

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3, que vive libre en este no-lugar y por eso lo protege de las dentelladas del voraz Páramo Hertziano, se estremece cuando piensa que este espacio singular se puede ver afectado por la llegada de extraños que perturben su quietud. Ella, anfitriona generosa que gusta de recibir invitados, se inquieta si quien llega pretende alterar su existencia, el equilibrio natural de este entorno. Casi como lo que sucede en La Residencia. Allí transcurre la última historia pergeñada por Pilar Adón que ella misma nos presentará. Se titula «Eterno amor», la publica la editorial Páginas de Espuma con ilustraciones de Kike de la Rubia y en ella descubriremos con su protagonista cómo en un remoto lugar, en la ladera de un monte, una comunidad de mujeres cuida de unos chicos en un ambiente estricto y opresivo que se verá alterado con la llegada de un preceptor. En breve lanzaremos al éter algunos fragmentos en las voces de Amaya Prieto, Berta Tapia, Adriana Jordán e Irene Rivas y los montajes de Juan Suárez. #DjπTito ilustrará estas visitas con canciones y composiciones de June et Jim, Richard Band, Nublia, Waldo de los Ríos, Dead Can Dance y Escuelas Pías.

Estos son los temas que van a sonar:

House on Sorority Row (Main Title) - Richard Band - House on Sorority Row OST

Amor, Valor - June et Jim - Les forts

Opening Titles/ Encounters At Night/ Luis Spies - Waldo De Los Rios - The House That Screamed OST

Irati y la Residencia de los Gatos Ciegos - Nublia - Canciones del Campo de Reeducación

Musica eternal - Dead Can Dance - Dead Can Dance

Maldad en la Residencia - Escuelas Pías - Nuevas Degeneraciones