La libélula

32:18

Un Edén he dicho, y a #LaLiBéLuLa de Radio 3 así se lo parece. Pero este es, como casi todos, un ecosistema cuyo equilibrio es frágil. Cualquier suceso que se salga de lo corriente puede alterar las dinámicas, los patrones que la naturaleza viene desarrollando, el balance de fuerzas y resistencias… ¿Un ejemplo? El refugio es un lío de mochilas, maletas y cestas de provisiones porque nos vamos al Festival de Teatro Clásico de Almagro. Claro, es que vamos a hacer allí una de las Ficciones Sonoras de Radio Nacional de España y por eso se ha montado este revoltijo de equipajes. Aunque eso no es nada comparado con los enredos humanos… cuernos, traiciones, engaños y liberalidades ambientadas en el Siglo de Oro sonarán allí en escena. Y hoy, aquí, en textos de Juan Goytisolo, Elizabeth Bowen y Eduardo Mendoza que escucharéis en las voces de Santiago Bustamante, Jose Manuel Sebastián y Juan Suárez. Como especialista musical, #DjπTito ilustrará esta #mediahoradeevasión con canciones y composiciones de Chiki Lora, Carlos do Carmo, Lionel Hampton y Röyksopp.

Estos son los temas que sonarán:

Enredos - Chiki Lora - Sumando

Enredo - Carlos Do Carmo - À Noite

My Last Affair - Lionel Hampton - My Last Affair/Stompology

Sordid affair - Röyksopp - The Inevitable End