La libélula

Como podréis imaginar, después de estos días que ha pasado en la tórrida meseta manchega disfrutando como loca, a #LaLiBéLuLa le apetece ya volver a su pequeña charca y sobrevolar el embarcadero, el cañaveral, la presilla de los cantos rodados y, por supuesto, el playazo de suave arena de río que los eones han ido acumulando para nuestro deleite… así que, venga, hoy #VolamosSinMotor desde la playa. No te olvides la toalla…. ¿Qué cómo pensamos hacerte llegar este refrescante momento? Pues a través de algunos textos de Silvia Madi, Antonio Machado, Javier Moreno y Philip Hoare en los que las olas evocan el amor, las miradas furtivas (o no tanto) e incluso las moscas que se atiborran con los restos que llegan con las mareas, En breve los escucharéis todos, éter mediante, en las pujantes voces de Berta Tapia y Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito se ha decantado por algunas canciones y composiciones de Julio Bustamante, las Migas, Isaac et Nora con Rozalén, Rusos Blancos y Juan Belda & The Bit Band.

Estos son los temas que sonarán:

Mundo Libélula - Julio Bustamante - Con tal de volar

Playa de Sanlúcar (Antonio Machado) - Las Migas - Libres

Mirando al Mar - Isaac et Nora con Rozalén - Mirando al mar (single)

La playa de los locos - Rusos Blancos - Tiempo de nísperos

Moscas en la playa - Juan Belda & The Bit Band - Moscas en la playa