La història secreta

56:04

Parlem de bruixes antigues i modernes; d¿activisme feminista i ocultisme lèsbic; de teoria queer i witch house

La bruixa no és solament una dona que practica la màgia. És també l’arquetip d’una dona que genera desconfiança i temor perquè domina un coneixement ocult. Sap coses que els altres no saben. I això, en una societat patriarcal, on tot el coneixement ha de concentrar-se en els homes i les seves institucions, és una amenaça. I com a tal, ha de ser perseguida.

Avui parlem de bruixes antigues i modernes; d’activisme feminista i ocultisme lèsbic; de teoria queer i witch house.