La estación azul

Aprovechamos la visita a España de la escritora mexicana Guadalupe Nettel para hablar con ella de su nuevo libro, Los divagantes (Ed. Anagrama), una colección de cuentos que se debaten entre lo cotidiano y lo fantástico protagonizados por gente perdida, pero ¿quién no lo está?

Además, Javier Lostalé presta su voz a Sobre mis propios pasos, el primer volumen de la poesía completa de la escritora catalana Angelina Gatell, a la que la editorial Bartleby recupera en este volumen con prólogo de Antonio Colinas y edición de Marta López Vilar.

En Peligro en la estación nuestro nuevo colaborador Sergio C. Fanjul nos habla de la escritora estadounidense Norah Ephron, conocida en nuestro país sobre todo en su faceta de guionista de películas como Cuando Harry encontró a Sally, y que ahora se ha hecho un hueco en nuestras librerías gracias a títulos como No me gusta mi cuello (Ed. Libros del Asteroide), No me acuerdo de nada (Ed. Libros del Asteroide), Ensalada loca (Ed. Anagrama) y Se acabó el pastel (Ed. Anagrama).

Luego escuchamos las recomendaciones de Ignacio Elguero, que pone sobre la mesa otros libros: Diccionario del asombro (Ed. Crítica), una historia de la ciencia a través de las palabras que firma Antonio Martínez Ron, algunos grandes clásicos de la literatura universal que han sido lanzados en la nueva colección de Austral Ilustrados, y La cuarta puerta, novela policiaca de Paul Halter que recupera la joven editorial de misterio Who.

Terminamos Desmontando el poema en compañía de Mariano Peyrou, que hoy nos trae una selección deliciosa de los versos contenidos en Gathasaptasati, una antología de poemas escritos en la India durante el siglo II que sorprenden por la radical modernidad con la que exploran el amor y el deseo desde el punto de vista femenino.