La dársena Silvia Nogales 02:00:04 Hoy abriremos La dársena con un reportaje de Diego Requena sobre el nuevo espectáculo del Teatro de La Zarzuela de Madrid, “El barberillo de Lavapiés”. Después, en nuestra sección de Noticias les daremos la última hora referente a la salud de Daniel Barenboim. Más tarde les ofreceremos un reportaje de Mikaela Vergara sobre el festival “Piano City Madrid”. Y por último recibiremos a la guitarrista Silvia Nogales, quien viene a presentarnos su proyecto “Seda”, con obras de varias compositoras. Y además, como siempre, tendremos nuestra sección de Novedades Discográficas (en la que presentaremos el nuevo CD del pianista David Fray, de nuevo centrado en Bach) y nuestra agenda de conciertos. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]