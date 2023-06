01:59:30

Hoy abriremos La Dársena con nuestra sección de Noticias y en ella les hablaremos de Mitsuko Uchida. Luego les ofreceremos un reportaje de Mikaela Vergara sobre la violoncellista francobelga Camille Thomas. Y por último recibiremos a la pianista Paula Ríos, quien viene a presentarnos su nuevo disco, titulado "When in silence of the soul" y dedicado íntegramente a Fanny Mendelssohn. Y además, como siempre, tendremos nuestra sección de Novedades Discográficas (con el nuevo CD del Ensemble Diderot, titulado "Sonate a quattro", con obras de Goldberg, Fasch, Handel, Telemann y Janitsch) y nuestra agenda de conciertos.