La cuarta parte

01:00:33

1/ SR WILSON & GRIFFI. Zero rayao. feat Lasai. 2/ AIALA. Fins que deixi de fer mal. 3/ ERIK URANO. Radioactividad. 4/ DR JUHH. Se olvidan de todo. 5/ CINO Y ASTRONIGHT. Paprika. feat ZEMO ESE. 6/ DITUYÍ. Rap serio. feat CELPH TITLED. 7/ EL CID. La última llamada. feat. EL CID. 8/ J PREZ. Back in the days. 9/ C. POLO & J. CURTO. 48 leyes. 10/ URI SANTAFE & LAMLIKI. Trascender. 11/ SHAFIQ HUSAYN. Sofas. feat DIDDA JOE, AQUEELION, BOBBY EARTH, MUWOSI. 12/ KELLY MOONSTONE. Got 2 shine. 13/ BLK ODYSSY. Orange wine. 14/ METRO BOOMIN. Niagara Falls (Foot or 2). feat. Metro Boomin, Travis Scott, 21 Savage. 15/ RORY. See How This Thing Goes. ft. Conway The Machine & Hablot Brown). 16/ L’Entourloop. Rock mi Nice. feat. Kabaka Pyramid. 17/ Abderraouf B Grissa & Dan Drohan. Theme.