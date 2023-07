La cuarta parte

01:00:49

1/ B YOUNG. Got something. 2/ J Scienide & Napoleon Da Legend. Wind Parade. 3/ CHINO XL & STU BANGAS. Murder, rhyme, kill. feat VINNIE PAZ. 4/ KILLER MIKE. Spaceship views. feat KAASH PAIGE, Currensy Y 2 Chainz. 5/ X-RAIDED. Knoccin. 6/ KAYTRAMINÉ. Eye. feat SNOOP DOGG. 7/ HIT BOY. 2 certified. feat. Avelino. 8/ Belly. World changed. 9/ Statik Selektah. In the pocket. feat. LOGIC. 10/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. The great marlowe. 11/ JAE SKEESE. Out here. feat. FREEWAY. 12/ TY FARRIS. Strong arm aggression. feat. WATERR. 13/ Q-UNIQUE. Black out. 14/ FLEE LORD & CRISIS. Out the jecks. feat. ETO. 15/ BIZARRE. Checkmate. feat. RJ PAYNE. 16/ Odd Holiday. The mandalorian. 17/ MAXO. Falls down.