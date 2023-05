La cuarta parte

01:00:09

1/ CRES. Toma nota. 2/ NASTA. Los últimos bastardos. feat. Charlie, Al Safir. 3/ KANITROU. Aire. 4/ HAYAT THE WRITER. Vicente el indigente. 5/ CANES. Namaste. feat. Kmaleoniko. 6/ MC SEAB. Psycho. 7/ SINAKA SPACE JAM. The jungle. 8/ Faenna. The Same shit. 9/ Cristian Brawler. MARTE. 10/ MACHETE EN BOCA. MACHACO A SACO & ZITA ZOE X GONEM BEATS. 11/ PROK & AKAPELLAH. Kurosawa. feat. AYAX. 12/ CRÁNEO & BEJO. Truman. 13/ KAMI & R de Rumba. Cruces en el Calendario. 14/ ToteKing. Standby ft. Elio Toffana, Easy-S. 15/ LOCUS. La cima del mundo. feat. Alex Linares. 16/ GUERRITA Y CICLO. Metrópoli. 17/ XATIRO. Himno de Bilbao.