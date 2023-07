La cuarta parte

01:00:12

1/ TEFLON. 4 Tha Love. 2/ B YOUNG. Got something. feat Ty Healy, Nay Loco. 3/ FLEE LORD & CRISIS. Out the jecks. feat. ETO. 4/ KILLER MIKE. Shed Tears ft. Mozzy, Lena Byrd Miles. 5/ X-RAIDED. No 1 is safe. 6/ CHINO XL & STU BANGAS. Murder, rhyme, kill. feat VINNIE PAZ. 7/ Belly. Heroic Villains. 8/ RIGZ. Pick ya poizon. feat. Bishop the Great & Shonyea. 9/ JAE SKEESE. Bonneville. 10/ Statik Selektah. Right here. feat MARCO PLUS y KOTA THE FRIEND. 11/ ILL BILL. Casino. (ft. RANSOM & TRAGEDY KHADAFI). 12/ Charlie Smarts y DJ Ill Digitz. Relativity. 13/ J Scienide & Napoleon Da Legend. Bats in Wuhan. feat NEJMA NEFERTITI y NAPS N DREDS. 14/ Odd Holiday. Varsity team. 15/ ATMOSPHERE. Dotted lines. 16/ PREACH JACOBS. The Black. 17/ Jay Worthy & Roc Marciano. Underground Legend. feat. Bun B.