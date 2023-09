01:00:13

1/ SA - ROC. Talk to me nice. 2/ JOELL ORTIZ & L’ORANGE. Holy ghost. 3/ DJ Premier. Runway ft. Rome Streetz & Westside Gunn. 4/ DJ MUGGS SOUL ASSASSIN. Dump on em. feat. MC REN , ICE CUBE y B REAL. 5/ GHOSTFACE KILLAH. Yupp. feat REMY MA. 6/ MICKEY DIAMOND & SADHUGOLD. Def leppadrd. 7/ TEAM DEMO. Timbs in the summer. feat Wais P, TD, Yogi. 8/ BLU & REAL BAD MAN. Bad news. 9/ NAS. Office hours. feat 50 cent. 10/ CHINO XL AND STU BANGAS. Night Drive. 11/ RANSOM AND NICHOLAS CRAVEN. War dogs. feat CHE NOIR.G. 12/ B YOUNG. Got something. 13/ KILLER MIKE. Spaceship views. feat KAASH PAIGE, Currensy Y 2 Chainz. 14/ KAYTRAMINÉ. Eye. feat SNOOP DOGG. 15/ X-RAIDED. Knoccin. 16/ JAE SKEESE. Out here. feat. FREEWAY.