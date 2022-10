01:00:25

1/ MARLOWE. Royal. feat BLU and Joell Ortiz. 2/ RASCO. Let 's get it. 3/ HOMEBOY SANDMAN. Satellite. 4/ ARMANI CAESAR. Paula Deen. feat WESTSIDE GUNN. 5/ Black Soprano Family. Pandemic Flow. feat Rick Hyde, Conway the Machine y Cory Gunz. 6/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Bubble Bath. 7/ TERMANOLOGY. WHAT YOU KNOW ABOUT IT? (FEAT. NYMLO). 8/ SMOKE DZA. Didn’t we fool you. 9/ Meyhem Lauren & Daringer. Raspberry Crush. feat Hologram. 10/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Skeletons. feat NAVY BLUE. 11/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Super. feat SUPER. 12/ 38 Spesh. Flour city. feat ETO. 13/ Nyck Caution. City kids. feat SHA HEF. 14/ YOUR OLD DROOG. The unknow comic. 15/ NAPOLEON DA LEGEND. Shanks. feat NEJMA NEFERTITI. 16/ WHISKEYMAN. Stolen Art. feat MICKEY DIAMOND y KILLAH PRIEST. 17/ RAPPER BIG POOH. 1 DAY IN NY. FEAT DJ SKILLZ. 18/ DIAMOND D. The Man’s swift.